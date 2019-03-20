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العاهل الأردنى: القدس خط أحمر وموقف الهاشميين منها واضح

الأربعاء، 20 مارس 2019 08:10 م
العاهل الأردنى: القدس خط أحمر وموقف الهاشميين منها واضح الملك عبدالله الثانى العاهل الأردنى
عمان /أ ش أ/
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أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، أن موقف بلاده من القدس واضح، فهى خط أحمر، وأن على بلاده واجب تاريخى تجاه القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، رافضا فكرة الحديث عن الوطن البديل للفلسطينيين.

وقال الملك عبدالله - خلال زيارة له إلى مدينة الزرقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية - "لن نغير موقفنا بالنسبة للقدس، فموقف الهاشميين من القدس واضح، ونحن فى المملكة الأردنية الهاشمية علينا واجب تاريخى تجاه القدس والمقدسات" .

وأضاف "بالنسبة إلى القدس خط أحمر، وشعبى كله معي"، مشددا على أنه بالنسبة للحديث عن الوطن البديل للفلسطينيين، لا أحد يستطيع أن يضغط على الأردن فى هذا الموضوع، مؤكدا أن الجواب سيكون "كلا"، لأن كل الأردنيين فى موضوع القدس يقفون معه صفا واحدا، "وفى النهاية العرب والمسلمون سيقفون معنا".

 


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