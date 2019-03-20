السجن المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه فى مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 3 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه بمدينة مصر، بالسجن المشدد 7 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة، وأمانة سر حسن عبد العزيز ومحمد علاء.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين " إبراهيم س أ " 20 عام عاطل، و"محمد. ع أ " 24 عام عامل، و"حسام ح ع " 21 عام عامل، بسرقة المبلغ المالى للمجنى عليها " جيهان .ع " بطريق الإكراه، فور أبصراها منفردة بالطريق العام فتربصوا لها، وانطلق أولهما مسرعا بالدراجة البخارية قيادته منعطفا نحوها وبادر مرافقه بجذب حقيبتها فتمسكت بها فالتفت بذراعها فسقطت أرضا، فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وتمكنا بتلك الطريقة من الاستيلاء على ممتلكاتها.