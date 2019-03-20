الدفع بـ7 سيارات اطفاء للسيطرة علي حريق مخزن بويات بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى مخزن بويات سيارات داخل منزل مكون من 6 طوابق بشارع الترعة النصرانية بمنطقة بيجام دون إصابات أو خسائر بشرية

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق فى مخزن بويات سيارات بشارع محمود البهنساوي متفرع من شارع الترعة النصرانية بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة

انتقل على الفور المقدم احمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بـ 7 سيارات اطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة وأسفر الحريق عن خسائر جميع محتويات المخزن

وتبين من المعاينة أن المخزن ملك سعيد محمد ابراهيم محمد داخل منزل مكون من ارضى و 6 ادوار علوية.