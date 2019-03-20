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الحبس عام مع الشغل لعاطل لهتكه عرض طالبة داخل سيارة ميكروباص بالمنوفية

الأربعاء، 20 مارس 2019 12:44 م
الحبس عام مع الشغل لعاطل لهتكه عرض طالبة داخل سيارة ميكروباص بالمنوفية حبس - ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، المستشار شريف كامل عادلى، المستشار علاء سمير حسن، المستشار محمد عبد العليم رضوان، بالحبس عام مع الشغل "عابد .ع" عاطل، وذلك لقيامه بهتك عرض طالبة أثناء جلوسها بجواره بسيارة ميكروباص بمركز شبين الكوم.
 
 
كان اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد شمس رئيس مباحث مركز شبين الكوم، من ضبط "عابد .ع" عاطل، وذلك لقيامه بهتك عرض لطالبة أثناء جلوسها بجوار بسيارة ميكروباص بمركز شبين الكوم، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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