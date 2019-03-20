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التموين: توفير منتجات اللحوم وصرف 80% من مقررات شهر مارس حتى الآن

الأربعاء، 20 مارس 2019 04:00 ص
التموين: توفير منتجات اللحوم وصرف 80% من مقررات شهر مارس حتى الآن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أكد اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، وكذلك انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر مارس الجارى، وأنه تم صرف ما يقرب من 80% من مقررات الشهر الجارى فى محافظات الوجه البحرى حتى الآن، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه القبلى.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين من دعم البطاقات وفقا لمعايير العدالة الاجتماعية على الموقع الإلكترونى "دعم مصر "https://www.tamwin.com.eg، ويتم فحصها ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم يتم إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.

 


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