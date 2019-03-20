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الأربعاء، 20 مارس 2019 06:55 م
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ارتفاع بورصات الخليج باستثناء السعودية.. عمليات شراء على الأسهم القيادية تصعد بسوق دبى.. وأسهم الاستثمار والخدمات تدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء.. وصعود جماعى لمؤشرات الكويت لليوم الثالث على التوالى

الأربعاء، 20 مارس 2019 06:29 م
ارتفاع بورصات الخليج باستثناء السعودية.. عمليات شراء على الأسهم القيادية تصعد بسوق دبى.. وأسهم الاستثمار والخدمات تدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء.. وصعود جماعى لمؤشرات الكويت لليوم الثالث على التوالى بورصات الخليج
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء تراجع مؤشرات سوق الأسهم السعودية، بضغط مباشر من قطاعى الاتصالات والمواد الأساسية، فيما ارتفعت بورصة دبى مدفوعة بعمليات شراء انتقائية على الأسهم القيادية ليصعد المؤشر العام بنسبة 0.09% رابحاً عدد 2.27 نقطة ليغلق عند مستوى 2643.70 نقطة، متوافقاً مع ارتفاعات الجلسة الماضية.
 
كما ارتفع سوق البحرين المالى، بدعم من أسهم الاستثمار والخدمات، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت جماعياً، لليوم الثالث على التوالى، حيث صعد المؤشر العام 0.88%، وارتفع المؤشران الرئيسى والأول بنسبة 0.17% و1.17% على الترتيب.
 

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.21% خاسراً 18.43 نقطة ليغلق عند مستوى 8658.95 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.64% خاسراً عدد 23.78 نقطة ليغلق عند مستوى 3667.98 نقطة.
 
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 164.2 مليون سهم بقيمة 3 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 75 شركة، فيما تراجعت 106 شركة.
 
وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.99%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.82%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.73%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.52%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.46%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.39%.

 

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها قطاع البنوك.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.88% رابحا عدد 47.7 نقطة ليغلق عند مستوى 5462.04 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.17% رابحا 67.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5816.96 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% رابحا عدد 8.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4789.05 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 184 مليون سهم بقيمة 33.4 مليون دينار كويتى عبر 6590 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.84%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.29%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.06%.
 
وجاء سهم "الرأى" على رأس القائمة الخضراء المدرجة بالبورصة بنمو نسبته 17.37%، تليه المعدات بنسبة 13.45%، ثم السورية بنسبة 12.87%، فيما تصدر سهم "ريم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.57% ثم العيد بنسبة 18.52%، ثم منشأت بنسبة 9.91%.

 

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% رابحا عدد 2.27 نقطة ليغلق عند مستوى 2643.70 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 87.3 مليون سهم محققة ما قيمته 126.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1822 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 14 سهما، فيما انخفضت 10 أسهم، واستقر 8 أسهم.
 
وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.88%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.54%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، فقطاع البنوك بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.69%.
  
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 12.50%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.08%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة إعمار مولز بنسبة 2.20%، ثم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.94%.

 

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.22% رابحا عدد 3.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1423.46 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى الاستثمار والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 9.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 3.9 مليون دينار  بحرينى.
 
وقاد الارتفاع قطاع الاستثمار بنسبة 5.77% مدفوعا بسهم بنك انفستكورب بنسبة 6.38%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.28% مدفوعة بسهم عقارات السيف بنسبة 1.77%، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.47% بضغوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.11%.
 

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