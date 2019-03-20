إصابة شاب فلسطينى برصاص جيش الاحتلال غرب رام الله

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أصيب شاب فلسطينى بجروح، صباح اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى قرية بيت سيرا غرب رام الله، ونقل للمستشفى لتلقى العلاج.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب بينما كان يسير على مقربة من حاجز بيت سيرا بلا أى سبب. مضيفة أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، حيث اصيب فى الكتف والساق، ووصفت جراحه بالمتوسطة.

تجدر الإشارة إلى أن 3 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون بجروح برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، مساء أمس الثلاثاء.