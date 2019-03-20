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إحالة زوجة بالشرقية وشقيقها لقتلهما زوجها فى شهر العسل للمفتى

الأربعاء، 20 مارس 2019 07:15 م
إحالة زوجة بالشرقية وشقيقها لقتلهما زوجها فى شهر العسل للمفتى المستشار علي موسي رئيس المحكمة
الشرقية- فتحية الديب
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مساء اليوم، بإحالة أوراق زوجة وشقيقها، لقتلهما زوجها فى شهر العسل بمسكنه بمدينة أبوحماد، لفضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة 18 أبريل للنطق بالحكم عليهما وعلى المتهم الثالث فى القضية.

 

وصدر القرار، برئاسة المستشار على موسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع وعمرو حسن، وسكرتارية أحمد رمزي.

 

وتعود أحداث القضية رقم 6211 جنايات أبوحماد لسنة 2014،ليوم 22 مارس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد بالعثور على "محمد.هـ.س" 25 سنة، عامل ومقيم عزبة أبو سيف وادى الملاك دائرة المركز، مشنوقا بغرفة نومه ويرجح وجود شبهة جنائية..

 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى، بإشراف اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، وتوصلت تحرياته التى قام بها الرائد أحمد نصار رئيس مباحث المركز، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته "بشاير.س.ذ" 23 سنة وشقيقها " ناصر " 22 سنة، ونجل عمه " هانى م "سائق.

 

وتبين قيام الزوجة متزوجة منذ شهر من المجنى عليه كرها عنها، ودون رغبتها وأنها قامت بالتخلص منه بشنقه بمساعدة شقيقها واختلقت قصة كاذبة لإخفاء جريمتها الشنعاء.

 

وقامت الزوجة بمساعدة شقيقها، بإخفاء ذهبها ثم قام شقيقها بتوثيقها لتقوم بعد ذلك بالصراخ والعويل أمام أم زوجها، لخداعها بأن ملثمين قاموا بالسطو عليهما وسرقة الذهب، وقاموا بالتخلص من زوجها وتوثيقها حتى لا تصرخ، تم ضبط الجناة، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق.


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