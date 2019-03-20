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"أوقاف القليوبية" تبدأ إعادة توزيع العمالة وجرد العهد وتقنين ملحقات المساجد

الأربعاء، 20 مارس 2019 08:27 م
"أوقاف القليوبية" تبدأ إعادة توزيع العمالة وجرد العهد وتقنين ملحقات المساجد وزارة الأوقاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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عقدت مديرية الأوقاف بالقليوبية برئاسة الشيخ صفوت ابو السعود، وكيل الوزارة، اجتماعا بمديرى الإدارات الفرعية بحضور الشيخ إسماعيل أحمد مدير الدعوة، حيث تناول الاجتماع جميع القضايا الدعوية والإدارية الخاصة بالعمل، كما تم مناقشة الفترة السابقة سلبيًا وإيجابيا فى جو من المصارحة الكاملة.

 

وأكد الشيخ صفوت ابو السعود مدير المديرية، أن مدير الدعوة قدم تقريرًا للملاحظات التى ظهرت خلال متابعته للإدارات للعمل على تجنبها مستقبلًا، مشيرا إلى أنه شدد على تنشيط العمل الدعوى وحملة "مكارم الأخلاق" والقضايا المجتمعية بالمساجد والمدارس ومراكز الشباب وحملات التوعية بالوحدات الصحية وكافة التجمعات.

 

وأوضح مدير المديرية، أنه تم التنبيه بحصر وجرد العهد بالمساجد على أرض الواقع وسرعة مراجعة وتقنين ملحقات المساجد وانضباط النواحى المالية ومراقبتها بكل دقة، إلى جانب إعادة النظر فى توزيع العمالة بالمساجد، والتنبيه بكل حزم على الأئمة بالالتزام بضوابط الخطبة، وفق المنشور الصادر حديثًا فى هذا الشأن، ومراعاة بيوت الله، والعمل على اعمارها رفعا لشعار خدمة بيوت الله شرف.


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