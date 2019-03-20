video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 12:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أنور قرقاش: الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبو ظبى حدث متميز فى التنظيم

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:17 ص
أنور قرقاش: الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبو ظبى حدث متميز فى التنظيم الدكتور أنور قرقاش
كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبو ظبى 2019، حث متميز فى المشاركة والتنظيم، قائلا "وطنى دولة الإنجاز والعطاء والتسامح".

 

وقال قرقاش "الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبى 2019 حدث متميز فى المشاركة والتنظيم، رسالة الإمارات لذوى الهمم مدعومة بحضور أكثر من 190 دولة و 28 ألف متطوع، وطنى دولة الإنجاز والعطاء والتسامح". 

 

انور قرقاش
الدكتور أنور قرقاش

 

وكان عدد من قادة الإمارات على رأسهم الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، أشادوا بافتتاح الأولمبياد الخاص (أبوظبى 2019)، مؤكدين أنه الحدث الرياضى الأضخم عالميا لأصحاب الهمم.

 

وقال الشيخ محمد بن زايد "ببالغ السعادة والاعتزاز والترحيب، افتتحنا الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص (أبوظبى 2019) الحدث الرياضى الأضخم عالميا لأصحاب الهمم والذى يتنافس فيه أكثر من 7000 بطل من مختلف دول العالم قهروا الصعاب وتحلوا بالإرادة ليمثلوا أوطانهم بكل فخر".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أنور قرقاش: الأولوية فى اليمن للمواجهة مع الحوثى وبدون ذلك لن نرى استقرار

أنور قرقاش: الدور الإماراتى فى اليمن تاريخى ومشرف

أنور قرقاش: "الإرهابية" تعيش تحديا وجوديا بسبب تبنى العنف فى مصر

فيديو.. أنور قرقاش: يجب التصدى للفكر المتطرف باعتباره بيئة حاضنة للإرهاب

أنور قرقاش: الحضور الهامشى لقطر فى المحافل الدولية نتيجة عزلتها عن محيطها

أنور قرقاش يهنئ الكويت بعيد الاستقلال ويؤكد: ندعو لها بالسلام والأمان

انور قرقاش

اليوم السابع بلس

الاولمبياد

الامارات




لا تفوتك
صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة