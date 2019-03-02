‎ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواد البترولية من خط أنابيب مسطرد

القليوبية ـ نيفين طه

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواد البترولية من خط أنابيب بترول مسطرد المار أسفل الطريق الحر بناحية ميت حلفا دائرة مركز قليوب، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية، أنه أثناء قيام ضابط نظام من قوة ذات الجهة، وبصحبته القوة المرافقة، والمعينة خدمة تأمين القطاع الثانى بطريق "بنها _شبرا الحر" اشتبهوا في سيارة سوداء اللون حال سيرها ببطء على جانب الطريق، وباستيقاف قائدها لفحصه والسيارة، تبين أنه "محمد ع ا" شهرته "حديدة" 31 عاما عاطل، وبتفتيش السيارة تم ضبط سلاح نارى بندقية آلية.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، قرر قيامه بتأمين الطريق المشار إليه بالسيارة والسلاح النارى المضبوطين بحوزته لاشتراكه وكل من "محمد ف ا" وشهرته "إسلام" 25 عاما عاطل، و"سعيد م س" 32 عاما عاطل، وشخص آخر بسرقة مواد بترولية من خط أنابيب بترول مسطرد المار أسفل الطريق الحر بناحية ميت حلفا دائرة مركز قليوب.

وبالانتقال للمكان المشار إليه بإرشاد المتهم المضبوط، تبين هروب المتهمين، وجارى تحرير المحضر اللازم ، والعرض على النيابة ‎العامة لمباشرة التحقيق.