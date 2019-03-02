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وزير خارجية البحرين: إذا لم تعد قطر لرشدها فلسنا بحاجة لها

السبت، 02 مارس 2019 02:10 م
وزير خارجية البحرين: إذا لم تعد قطر لرشدها فلسنا بحاجة لها وزير خارجية البحرين
إيمان حنا
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قال وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إذا لم تعد قطر لرشدها فلسنا بحاجة لها، أضاف فى تصريحات لـ" البيان" الإماراتية، أن عليها أن تعي جيداً أنها مسؤولة عن دعم الإرهاب وضخ الأموال للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والتآمر على دول الخليج ورغم كل هذا  تذهب للعالم وتقول إنها دولة محاصرة،

 

وأكد الشيخ خالد آل خليفة أن قطر ليست محاصرة كما تدعي وإنما هناك مقاطعة وإذا عادوا إلى رشدهم فهم جزء من المنطقة واذا لم يعودوا فنحن لسنا بحاجة لهم.  

 

وقال ان اجتماع وزراء خارحية دول مجلس التعاون الإسلامي مهم جداً  وكلمة سمو الشيخ عبد الله بن زايد  حول مكافحة الارهاب والتطرف كانت وافية وأن على الدول الاسلامية محاربة الإرهاب والتطرف بما يساهم في خدمة العالم الإسلامي وخدمة الإسلام أيضاً

 

وتطرق وزير الخارجية البحريني إلى الوضع في اليمن حيث أكد ان استمرار  إيران والحوثيين في هذا الطريق لا يخدم السلام وسيكون موقفهم ضعيفاً أمام المجتمع الدولي.

 

ودعا  إيران إلى تغيير سياستها كلياً فلا أحد يغير الجغرافيا بيننا وبين إيران لكن بمقدورها تغيير نهجها المتبع في التدخل في الشؤون الداخلية للدول واصلاحه، ونتطلع اذا ما استجابت لتطلعاتنا في تغيير سياستها فستكون جزءاً فاعلاً في المجتمع وإلا فإننا واقفون في مواجهتها.


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