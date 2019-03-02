وزير القوى العاملة: صرف 71 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 4 عمال بالأردن

كتب محمود راغب

أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم التى تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن التعويض الواحدة للورثة، ورواتب تقاعد لورثة مرحومين "، وبلغت 2840 ديناراً أردنياً أى ما يوازى 71 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، فى بيان اليوم، إن الوزير كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار سعد الدين، إلى أن المستشار العمالى بالأردن أشرف الحرايرى، قام بالتواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل شكوى من كل من "علاء" و "بركات. م. م" ضد الكفيل "أحمد .ع .س" وحصلا على جوازات سفرهم، فضلا عن حصول العامل "شريف.أ" على جواز سفره من كفيله "معن. ف. أ".

كما تم حل شكوى المواطن المصرى "عرفات.س.أ. ضد نادى أردنى بحصوله على نصف راتبه وقدره 150 ديناراً بما يعادل 3750 جنيها، وشكوى "محمد.ع. م" ضد الكفيل "كمال. أ. خ. وحصل على 300 دينار راتبه بما يعادل 7500 جنيه، فضلا عن حصول العامل "عصام.ع" على مستحقاته البالغة 1800 دينار، بما يعادل 45 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وتم إنهاء معاملة دفعة التعويض الواحدة لورثة المرحوم"عشم. ع .ص. ي" بمبلغ 590 دينار بما يعادل 15 ألف جنيه مصرى، وصرف راتب تقاعد لورثة المرحومين "محمد .ع .م" و"شاكر. ع .ن. ج" من تاريخ الوفاة مع صرف مصاريف الجنازة.