وزير اتصالات لبنان: الرئيس السيسي حققق طفرة اقتصادية فى مصر

كتب إسلام سعيد تصوير حسام عاطف

قال محمد شقير وزير الاتصالات اللبنانى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق طفرة اقتصادية كبيرة فى مصر بداية من مواجهة الإرهاب وصولا إلي تحقيق مصر معدلات نمو غير مسبوقة وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق فائض كبير في الطاقة وهو ما يحتاجه أى مستثمر.

جاء ذلك خلال كلمته بالدورة الرابعة، لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان "معا إلى أفريقيا"، كأولى الفعاليات الاقتصادية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والذى يتواكب مع عقد مجالس إدارات ولجان اتحادات الغرف الأفريقية والعربية والإسلامية والمتوسطية وغرفهم المشتركة فى أكثر من 30 دولة.

وأضاف شقير، أن ملتقى مصر للاستثمار يفتح افق استثمارية واعدة فى كافة البلدان العربية، داعيا المستثمرين المصريين لضخ استثمارات جديدة في لبنان.

ويشارك المتلقى عدد كبير من قيادات الغرف التجارية بمصر ودول افريقيا إضافة إلى رجال المال والأعمال وكبار الشخصيات الأفريقية والعربيّة والأجنبية.