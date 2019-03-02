وزيرة التخطيط تبحث مع سفير أفغانستان تقديم الدعم لإعادة بناء دولتهم

كتب محمد طنطاوى

** السفير الأفغاني: العلاقات المصرية الأفغانية ضاربة بجذورها في التاريخ

** السفير محمد محق: التجربة المصرية رائدة ومن الممكن أن تنجح بشكل عام فى أفغانستان

** السفير الأفغانى: وفد من أفغانستان يزور مصر لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محمد محق سفير دولة أفغانستان في القاهرة، وذلك لبحث إمكانية التعاون بين الوزارة ودولة أفغانستان، فيما يتعلق بمجالات الإصلاح الإدارى، حيث ناقش الطرفان ما يمكن أن تقدمه وزارة التخطيط فى دعم جهود إعادة بناء الدولة والمؤسسات الأفغانية.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط على حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة أفغانستان، مؤكدة على أن وزارة التخطيط تسعى إلى تقديم الدعم اللازم لدولة أفغانستان، لدعم جهود إعادة بناء الدولة والمؤسسات الأفغانية.

كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد، ما تقوم به الوزارة من جهود لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى والجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى خطة الإصلاح الإدارى التى تنتهجها الدولة، وتسعى على تنفيذها وزارة التخطيط إيماناً بقضية إصلاح وتنمية الجهاز الإداري للدولة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة تسير في خطى جادة نحو إحداث نقلة نوعية بالجهاز.



جانب من اللقاء

وأوضحت هالة السعيد، أن خطة الإصلاح الإداري التي تعمل عليها الوزارة تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية لتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد تحقيقاً لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 موضحة خطة الإصلاح الإداري تتضمن عدة محاور تتمثل في محور الإصلاح التشريعي والذي يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري ومحور تحقيق التطوير المؤسسي مشيرة إلى أن الهدف من ذلك المحور يتمثل في تعزيز انضباط أعمال الإدارة العامة إلي جانب خلق نظام إداري مرن مشيرة إلى أنه تم رسم هيكل إداري للوزارات واستحداث مجموعة من الوحدات التنظيمية تمثلت في وحدة الموارد البشرية وكذا وحدة المراجعة الداخلية، ووحدة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة بالإضافة الى القيام بوضع خطة لانتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى جهود الحكومة في دعم خطة الإصلاح الإداري لافته إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، كجائزة سنوية تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف التنافس بين المؤسسات الرسمية والموظفين تكريماً للمتميزين.

وحول محور بناء وتنمية القدرات، أشارت وزيرة التخطيط، إلي أن الهدف منه يأتي في إطار إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري إلى جانب الاهتمام بتأهيل الشباب لافتة إلى اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري مشيرة إلي أن هناك استراتيجية كبيرة لبناء القدرات تتم على مستوى الجهاز الإداري حيث لأول مرة يتم القيام بعملية تدريب شاملة لكل العناصر في الجهاز الإداري يسبقه عملية تقييم قبل التدريب وأخري بعده وتابعت السعيد أنه جاري تدريب حوالى 7500 قيادي على مستوى الجهاز الإداري للدولة جاري تدريبهم بالإضافة إلى إنشاء الوحدات المتخصصة للمساعدة على تنفيذ تلك الخطة التدريبية على مستوى كل الوزارات.



مناقشات حول سبل الدعم

كما لفتت هالة السعيد، إلى البرامج التدريبية التي حرصت الوزارة على تقديمها خلال الفترة الماضية وحتى الان والتي تستهدف فئات مختلفة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة مشيرة إلى برنامج وطني 2030 لافته إلى التعاون بين المعهد القومى للإدارة والذي يمثل الذراع التدريبي لوزارة التخطيط وجامعة ميسورى الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة في تنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة والمخصص للقيادات النسائية بالجهاز الإداري للدولة فضلاً عن إطلاق مشروع رواد 2030 ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار.

كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول محور تحسين الخدمات الحكومية مشيرة إلى أن الهدف منه يأتي بتبسيط الإجراءات الحكومية والتوسع في ميكنة الخدمات المقدمة مع ميكنة تلك الخدمات بشكل متكامل مؤكدة أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات وتطوير مراكز خدمات المواطنين بكافة المحافظات مشيرة إلى ميكنة كافة خدمات محافظات مدن القناة والانتهاء من حوالي 200 مركز خدمة منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم الخدمات المميكنة للمواطنين في المحافظات.

كما لفتت وزيرة التخطيط، إلى قيام الوزارة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية بميكنة العديد من الخدمات جاء أبرزها التعاون علي ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية وميكنة منظومة تسجيل المواليد والوفيات والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات بحوالي 320 وحدة، مضيفة أنه يتم العمل لتطوير بوابة الحكومة المصرية وما تشمله من خدمات بشكل إلكتروني.

وحول التحول الرقمي، أكدت وزيرة التخطيط، إن الحكومة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل "المحول الرقمي القومي G2G ومنصة تقديم الخدمات الحكومية إلي جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية فضلاً عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني ومنصة البنية المعلوماتية المكانية إلي جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين مشيرة إلي أن كل ذلك يتم باعتبار المواطن هو قلب الإصلاح الإداري مؤكدة علي ضرورة تلقي المواطن لخدمة جيدة بعيدًا عن التعقيدات الإدارية وسلسلة الإجراءات المتعسرة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد على تقديم يد المساعدة فيما يخص الملفات التي تحتاج إلى دعم في أفغانستان.

ومن جانبه، أشاد محمد محق بالعلاقات المصرية الأفغانية مؤكداً على كونها علاقات ضاربه بجذورها في التاريخ ومن الممكن تطويرها وليس هناك ما يمنع ذلك.

وأشار سفير أفغانستان إلي أن الدمار الذي مرت به بلاده تسبب في انهيار عدد كبير من المؤسسات موضحاً أن الحركات الارهابية عند وصولها للحكم ألغت الجيش والشرطة وكافة المؤسسات مؤكداً أن الدولة الأفغانية بدأت من جديد من نقطة الصفر ببناء الجيش والشرطة مع استحداث وزارة للتخطيط.

كما أثنى سفير أفغانستان على تجربة الجيش المصري في محاربة الإرهاب مضيفاً أنه لا يمكن نقل التجارب الغربية إلى أفغانستان وذلك لاختلاف الظروف الموضعية وطبيعة البلاد مؤكداً على ريادة التجربة المصرية والتي من الممكن أن تنجح بشكل عام في أفغانستان.

وأوضح محمد محق أن هناك وفد من أفغانستان سيأتي إلى مصر لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر.