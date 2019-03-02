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السبت، 02 مارس 2019 12:30 ص
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هل يعيد تاريخ فنزويلا ..أجواء"مجزرة كاراكازو" قبل 30 عاما ؟

السبت، 02 مارس 2019 12:00 ص
هل يعيد تاريخ فنزويلا ..أجواء"مجزرة كاراكازو" قبل 30 عاما ؟ فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
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