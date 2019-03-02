مكوجى يقتل عربجيا خلال مشاجرة فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة، من القبض على مكوجى، لاتهامه بقتل "عربجى" بأوسيم، خلال مشاجرة بينهما، بسبب خلافات سابقة، كما تم القبض على إبن شقيق المتهم لمناصرته خلال المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد مقتل "سيد.ش" 19 سنة عربجى نتيجة إصابته بجرح نافذ بالبطن.

بإجراء التحريات تبين للمقدم أمثل حراحش وكيل فرقة مباحث شمال الجيزة، أن المجنى عليه نشبت بينه مشاجرة وبين "حسن.س" سائق توك توك بسبب خلافات سابقة، مما دفع المجنى عليه لإشهار سلاح ابيض، حيث تدخل "محمد.أ" خال سائق التوك توك، واستخلص السلاح من يده وطعنه به.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.