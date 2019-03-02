مصدر أمنى: سقوط كوبرى مشاة طريق إسكندرية الزراعى لم ينتج عنه إصابات

قال مصدر أمنى، أن كوبرى مشاة بطريق إسكندرية الزراعى سقط على سيارة نقل لم ينتج عنها وقوع أى مصابين، وانتقلت لوادر المحافظة وأوناش المرور إلى المكان للمساعدة فى رفع ركام الكوبرى من الطريق.

وأضاف المصدر، أن سقوط الكوبرى أثر على حركة السيارات للقادم من اﻷقاليم إلى القاهرة والعكس، ومن المتوقع توجيه حركة المرور لطريق شبرا بنها الحر وسط تواجد قيادات المرور بالمكان.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الزراعى أمام مدينة طوخ بسقوط كوبرى مشاة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.