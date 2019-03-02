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مدير معهد ناصر: خروج حالة من مصابى حادث القطار بعد تماثلها للشفاء

السبت، 02 مارس 2019 06:34 م
مدير معهد ناصر: خروج حالة من مصابى حادث القطار بعد تماثلها للشفاء حادث قطار محطة مصر
كتبت أمل علام
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كشف الدكتور هانى راشد مدير مستشفى معهد ناصر فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أن عدد الحالات الموجودة حاليا بمعهد ناصر نتيجة اندلاع حريق صباح الأربعاء الماضى داخل محطة السكك الحديد بمنطقة رمسيس، هم 6 حالات فقط بعد أن كانوا 8 حالات، 2 بالأقسام الداخلية، و4 بالرعاية المركزة، موضحا أن هناك حالة توفيت لأنه كان يعانى من حروق تصل شدتها لــــ95 %، وكان على جهاز تنفس صناعى، والآخر خرج من المستشفى بعد شفائه.

وقال راشد: إن جميع الحالات عبارة عن حروق تتراوح شدتها ما بين 60 إلى 95 %، حيث تحسنت حالة وخرجت من الرعاية المركزة إلى القسم الداخلى، وحالة أخرى تماثلت للشفاء، وخرجت من القسم الداخلى، وتوفيت حالة يوم الخميس الماضى، كانت موجودة بالرعاية المركزة، حيث كانت درجة الحروق أعلى من 95 %.

وأشار إلى أن معهد ناصر يوجد فيه حاليا 6 حالات، حالتين بالقسم الداخلى، و4 حالات بالرعاية المركزة، 3 منهم حالاتهم حرجة، تم وضعهم على جهاز تنفس صناعى، ومازالت درجة الخطورة عالية، والحالة الرابعة ستخرج إلى الأقسام الداخلية صباح غد الأحد.

وأكد الدكتور هانى راشد، أن المصابين يتلقون خدمة طبية ورعاية على مستوى عال، من جراحى التجميل، والحروق، وهم متخصصون فى معالجة الحروق، وكذلك استشارى الجراحة العامة، والرعاية المركزة، وهناك فريق من الصحة النفسية يتابع باستمرار تقديم الدعم النفسى والمعنوى لأسر المصابين.

وأضاف أنه تم التعرف على جميع المصابين، وتتابع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان حالة المصابين باستمرار، والتأكيد على توفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية على أعلى مستوى، موضحا أنه من المتوقع أن يبقى المصابين فى المستشفى حتى تماثلهم للشفاء.

 كان حريق قد وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "الباور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية رصيف رقم 6 بالمحطة، حيث أدى دخول جرار القطار بسرعته لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق نتج عنه مصابين ووفيات بين الركاب التى كانت متواجدة على الرصيف واحتراق بعض المكاتب المجاورة برصيف 6 و8 والمحصورة بين أرصفة بحرى وقبلى بمحطة مصر.


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قطار محطة مصر

حادث القطار

معهد ناصر

مصابى معهد ناصر

الرعاية المركزة

الحروق




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