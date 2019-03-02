محمد البرادعى يغازل الإخوان بالدفاع الكاذب عن البلتاجى رغم صحته الجيدة

كتب محمد رضا

لا يتوقف محمد البرادعى المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، عن كشف وجهه القبيح فى دعم قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر المتطرفة الواقفة وراء مخططات هدم الدولة المصرية، فالدكتور المقيم خارج الوطن، يحرص بشكل دائم على توجيه تغريداته المسمومة كالسهام إلى صدر الوطن بهدف تقديم العون إلى المخربين والإرهابيين.

وفى هذا الإطار، قام محمد البردعى بدوره الدفاعى عن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بالإشارة إلى أن الحق فى العناية الطبية هو حق أساسى من حقوق الإنسان وفقًا للمادة 25 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والتى استند إليها للمطالبة بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للقيادى الإخوانى محمد البلتاجى، بعد انتشار شائعة إصابته بجلطة دماغية فى محبسه.



تدوينة محمد البرادعى

ورغم صدور تصريحات رسمية من مصادر أمنية، منذ أكثر من 15 ساعة، تؤكد عدم صحة الشائعات المتداولة عبر المنصات الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية حول إصابة الإخوانى المحبوس محمد البلتاجى بجلطة دماغية فى محبسه، إلا أن محمد البرادعى، خرج علينا بتغريدة صباح اليوم السبت، للحديث عن حق الإخوانى المحبوس على ذمة عدة قضايا فى الرعاية الصحية.

ويذكر أن مصادر أمنية، كانت قد أكدت أن محمد البلتاجى الإخوانى المحبوس على ذمة عدد من قضايا، بحالة صحية جيدة ولا صحة لما نشرته المنابر الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، التى تمارس هوايتها فى التضليل والكذب وترويج الشائعات بهدف إشعال الفتن وقلب الحقائق، وهو منهج تتبعه جماعة الإخوان الإرهابية دائماً.