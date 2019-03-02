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محمد البرادعى يغازل الإخوان بالدفاع الكاذب عن البلتاجى رغم صحته الجيدة

السبت، 02 مارس 2019 01:44 م
محمد البرادعى يغازل الإخوان بالدفاع الكاذب عن البلتاجى رغم صحته الجيدة محمد البرادعى
كتب محمد رضا
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اليوم السابع بلس
لا يتوقف محمد البرادعى المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، عن كشف وجهه القبيح فى دعم قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر المتطرفة الواقفة وراء مخططات هدم الدولة المصرية، فالدكتور المقيم خارج الوطن، يحرص بشكل دائم على توجيه تغريداته المسمومة كالسهام إلى صدر الوطن بهدف تقديم العون إلى المخربين والإرهابيين.
 
وفى هذا الإطار، قام محمد البردعى بدوره الدفاعى عن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بالإشارة إلى أن الحق فى العناية الطبية هو حق أساسى من حقوق الإنسان وفقًا للمادة 25 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والتى استند إليها للمطالبة بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للقيادى الإخوانى محمد البلتاجى، بعد انتشار شائعة إصابته بجلطة دماغية فى محبسه.
 
تدوينة محمد البرادعى
تدوينة محمد البرادعى
 
ورغم صدور تصريحات رسمية من مصادر أمنية، منذ أكثر من 15 ساعة، تؤكد عدم صحة الشائعات المتداولة عبر المنصات الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية حول إصابة الإخوانى المحبوس محمد البلتاجى بجلطة دماغية فى محبسه، إلا أن محمد البرادعى، خرج علينا بتغريدة صباح اليوم السبت، للحديث عن حق الإخوانى المحبوس على ذمة عدة قضايا فى الرعاية الصحية.
 
ويذكر أن مصادر أمنية، كانت قد أكدت أن محمد البلتاجى الإخوانى المحبوس على ذمة عدد من قضايا، بحالة صحية جيدة ولا صحة لما نشرته المنابر الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، التى تمارس هوايتها فى التضليل والكذب وترويج الشائعات بهدف إشعال الفتن وقلب الحقائق، وهو منهج تتبعه جماعة الإخوان الإرهابية دائماً.

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محمد البلتاجى

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التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

القافلة تسير

لن تهدأ الكلاب عن نباحها فالمهم أن القافلة تسير باذن ربها ولايقع فى ملك الله الا مايريد وظننا بالله أنه يريد لمصرنا كل خير والله ليس بغافل عما يعمل هؤلاء الظالمون .

عدد الردود 0

بواسطة:

عاطف

الرجل الأمعة

هذا الرجل دائم الكذب لايعرف شيئا عن بلده كفانا خداع باسم حموم الأنسان

عدد الردود 0

بواسطة:

AMIN DAOUD

خائن وعميل

ربنا يأخذك إنت والبلتاجى....وجميع الإخوان مرة واحدة ...قادر ياكريم

عدد الردود 0

بواسطة:

سعيد حسين

هي حقوق الإنسان دي اتجاه واحد؟

بصراحة انا محتار ... هي حقوق الإنسان دي اتجاه واحد بس .... يعني المجندين الي بيستشهدوا نتيجة الفتاوي والتعليمات للبلتاجي واسياده وأيضا أهالي المجندين دول ليس لهم حقوق انسان يا حاج برادعي....اللهم ارحمنا من شياطين الإنس

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

هو عايز يجرنا لسكة معينة

عايزنا نرعى قيادات الإخوان الارهابية في السجن فى الوقت اللى معظم المصريين غاضبين جدا انهم على قيد الحياة لحد النهاردة وبيبرتعوا فى السجون أسلوب مفقوس واهبل

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