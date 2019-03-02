محافظ الوادى الجديد يشيد بجاهزية بيوت الطلبة ويوجه بمرور يومى على الغرف

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مقرات بيوت الطلبة والطالبات التابع لجمعية رعاية الطالب بمدينة الخارجة، وذلك من أجل للوقوف على جاهزية المقر، وذلك برفقة برفقة حنان مجدى نائب المحافظ وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأشاد الزملوط بمستوى الأعمال التى تمت من رفع كفاءة وتطوير، والتى ستساهم فى توفير المناخ الملائم للطلاب أثناء استذكار دروسهم، كما وجه بضرورة المحافظة على المقر ومحتوياته وعدم إساءة استخدامه، مشددًا على ضرورة قيام المسئولين بالمرور اليومى على الغرف واتخاذ الإجراءات الضرورية الحازمة ضد المخربين .

كما وجه المحافظ بضرورة استغلال المساحات الشاسعة غير المستغلة بالمقر بزراعتها بأشجار مثمرة كنخيل التمر وذلك لتجميل المقر، وكذلك استغلال سور المقر بإنشاء محلات تجارية تطرح بنظام المزاد والاستفادة من العائد الاقتصادى منها فى تطوير المقر حسب الاحتياج .