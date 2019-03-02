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محافظ القليوبية ومدير الأمن ينتقلان لمتابعة عملية رفع كوبرى كفر الجمال بطوخ

السبت، 02 مارس 2019 11:28 م
محافظ القليوبية ومدير الأمن ينتقلان لمتابعة عملية رفع كوبرى كفر الجمال بطوخ مدير أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم ونيفين طه
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انتقل الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، منذ قليل، يرافقه اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، واللواء طارق العجيزى، إلى موقع انهيار كوبرى مشاة كفر الجمال بمدينة طوخ،  بطريق مصر اسكندرية الزراعى، بسبب تصادم سيارة نقل ثقيل ذات ارتفاع عالى به، الأمر الذى تسبب في تلفيات بعدد من السيارات دون خسائر بشرية .

وأعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، دفع الهيئة العامة للطرق والكبارى بعدد من المعدات والأوناش ومجموعة من المهندسين والفنيين، لمتابعة إصلاح الكوبرى، وجارى تسيير حركة المركبات جزئياً بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، وذلك أثناء الإصلاح لتلافى التكدس المرورى وفتح الطريق بالكامل للمرور فى الاتجاهيين وتسيير حركة المركبات كلياً.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية، بسقوط كوبري مشاة كفر الجمال بطوخ لتصادم سيارة نقل ثقيل ذات ارتفاع عالي به، مما تسبب ببعض التلفيات بعدد من السيارات دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

وكلف الدكتور علاء مرزوق المحافظ  الجهات التنفيذية ومسئولى مركز مدينة طوخ بالتنسيق مع الجهات المسئولة وتوفير معدات رفع ثقيلة لرفع اجزاء الكوبرى بعيدا عن الطريق.


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