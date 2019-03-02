محافظ الدقهلية يفاجئ مستشفى شربين المركزى بزيارة تفقدية

الدقهلية شريف الديب

أجرى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم زيارة مفاجئة لمستشفى شربين المركزى، تفقد خلالها عددا من أقسامها وزار قسم الغسيل الكلوى، وزار قسم الغسيل الكلوى، واستمع إلى ملاحظات بعض المرضى الذين اشتكوا من نقص بعض الأدوية ووجود بعض العجز فى هيئة التمريض.

وطلب شاروبيم من مدير المستشفى بحث شكاوى المواطنين والرد عليها خلال 48 ساعة على الأكثر، وتقديم تقرير له يبين هل هناك نقص فى المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفى.

كما أجرى زيارة لأقسام الاستقبال والطوارئ ومراجعة سجل العاملين، وسجل كلمة قدم فيها الشكر للعاملين بالقسم وتمنى لهم التوفيق فيما يقدمونه من خدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

وواصل محافظ الدقهلية جولته بالمستشفى وقام بالاطمئنان على سير العمل فى اليوم الثانى لمبادرة 100 مليون صحة بالدقهلية، واستمع إلى اشادة المواطنين بالمبادرة واطمأن على قيام أطقم العمل بأداء واجبهم نحو المواطنين بكفاءة وسرعة حتى لا يتحمل المواطنون عبء الانتظار حتى يتم الكشف عليهم.