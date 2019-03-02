لجان مبادرة 100 مليون صحة تستقبل طلاب طب طنطا

الغربية - مصطفى عادل

توافد عدد كبير من المواطنين على مراكز الفحص بمستشفيات جامعة طنطا لليوم الثانى على التوالى بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "السكر والضغط والسمنة التى انطلقت أمس بمحافظة الغربية، من خلال 36 فريقا طبيا مسحيا وتستمر حتى نهاية أبريل المقبل.





وأكد الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، أنه تم التنسيق مع كليات الجامعة المختلفة لإجراء حملات توعية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وجميع العاملين بالكليات بأهمية إجراء الفحص، مشيرا إلى توافر كافة الإمكانات والمستلزمات الطبية بالمستشفيات كما يتم إجراء الكشف مجانى بالكامل إلى جانب توفير العلاج للمرضى، ويوجد فريق يقوم بتوجيه المواطنين سريعاً للحصول على الخدمة بكل سهولة.





وأشار "سبع" إلى أنه تم البدء بإجراء الفحص لطلاب كلية الطب بالمجمع الطبى اليوم ولمدة يومين ويتم تباعاً إجراء المسح الطبى على باقى طلاب كليات الجامعة.

ولفت الدكتور أحمد غنيم المشرف العام على المستشفيات الجامعية بطنطا أنه تم تخصيص 3 لجان لإجراء التحليل السريع لطلاب كلية الطب حيث يتم تحويل الطلاب أصحاب النتائج الإيجابية للجنة علاج الفيروسات بالمستشفى الفرنساوى، موضحاً أن الأسبوع الجارى سيشهد إجراء المسح الطبى لطلاب كليات المجمع الطبى، كما سيتم الانتقال لإجراء التحليل لطلاب كليات مجمع سبرباى بالإضافة إلى كليات التربية والتجارة والتربية النوعية.

وأكد "غنيم" على إجراء المسح الطبى لجميع الطلاب بالجامعة سواء من أبناء محافظة الغربية أو من خارج المحافظة، وذلك من خلال توفير لجان طبية تذهب اليهم فى مقار كلياتهم لإجراء التحليل اللازم، مضيفا أنه من المقرر أن يتم اعادة توزيع اللجان على كل كليات الجامعة مرة ثانية خلال شهر ابريل لضمان إجراء المسح الطبى على جميع الطلاب.



