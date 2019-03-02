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لبنان: إحالة إرهابى متخصص فى صناعة السيارات المفخخة إلى القضاء العسكرى

السبت، 02 مارس 2019 06:22 ص
لبنان: إحالة إرهابى متخصص فى صناعة السيارات المفخخة إلى القضاء العسكرى عناصر من الجيش اللبنانى
بيروت /أ ش أ/
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أحالت مخابرات الجيش اللبنانى ، أحد الإرهابيين شديدى الخطورة ، كانت قد تمكنت من إلقاء القبض عليه قبل أسابيع ، إلى القضاء العسكرى المختص ، وذلك لقيامه بتصنيع السيارات المفخخة والعبوات المتفجرة التى استخدمت فى عمليات إرهابية داخل الأراضى اللبناني، فضلا عن اشتراكه فى الاعتداء على وحدات عسكرية من الجيش اللبنانى قبل سنوات.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى - فى بيان لها - أن الإرهابى أحمد على بطحة (سورى الجنسية) والملقب بـ (أبو على الدرعاوى - وأبو على الكيماوي) ينتمى إلى تنظيمات إرهابية كانت موجودة فى بلدة عرسال (محافظة بعلبك الهرمل) وشارك فى تنفيذ الاعتداءات الإرهابية التى وقعت عام 2014 ضد وحدات من القوات المسلحة اللبنانية.

وأشارت إلى أن الإرهابى المضبوط، يعد أحد أخطر خبراء صناعة المتفجرات فى مجموعة الإرهابى السورى فراس فواز القاسم والملقب بـ (أبو جعفر القسطلاني) المسئولة عن تفخيخ العديد من السيارات التى تم إدخالها وتفجيرها داخل لبنان، على نحو أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين.

وأضافت أن الإرهابى "بطحة" كان قد تم تكليفه مؤخرا من قبل "القسطلاني" باستهداف أحد الأشخاص فى بلدة عرسال بعبوة ناسفة، مشيرة إلى أنه ضبط بحوزته لدى إلقاء القبض عليه مواد وقطع إلكترونية تستخدم فى صناعة العبوات المتفجرة.

 


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لبنان

إرهابى

صناعة السيارات المفخخة

القضاء العسكرى




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