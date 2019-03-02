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كلية طب عين شمس تتقدم 50 مركز فى تصنيف QS 2019 العالمى

السبت، 02 مارس 2019 07:19 م
كلية طب عين شمس تتقدم 50 مركز فى تصنيف QS 2019 العالمى جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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أكد الدكتور محمود الميتني عميد كلية الطب جامعة عين شمس، فى بيان اليوم السبت، أن كلية الطب تقدمت فى تصنيف QS للمجالات العلمية 50 مركزا للأمام فى مجال علوم الحياة والطب 450-401 وجاء ذلك تزامنا مع حصول الكلية على تجديد الاعتماد للمرة الثانية من الهيئة القومية للاعتماد والجودة.

جاء ذلك فى إطار حصول الجامعة فى إبريل الماضى على تقييم (أربع نجوم) طبقا لتصنيف،  QS Stars فجاء العام 2019 ليعلن عن حصول جامعة عين شمس على ترتيب متقدم فى ثلاث مجالات رئيسية من أصل خمس مجالات يتضمنها التقييم، وهى مجالات (العلوم الطبية والعلوم – العلوم الهندسية والتكنولوجية – العلوم الطبيعية) .



 


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