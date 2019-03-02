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فيديو.. الرئيس يطلع على الحالة الصحية للمصابين فى حادث قطار محطة مصر

السبت، 02 مارس 2019 08:06 م
فيديو.. الرئيس يطلع على الحالة الصحية للمصابين فى حادث قطار محطة مصر الرئيس يطلع على الحالة الصحية للمصابين فى حادث قطار محطة مصر
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ينشر اليوم السابع فيديو لاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واطلع الرئيس السيسى من رئيس مجلس الوزراء على الحالة الصحية للمصابين فى حادث قطار محطة مصر، وكذلك آخر تطورات سير التحقيقات الجارية فى هذا الصدد لكشف ملابسات الحادث.
 
كما تناول الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لمحاور خطة عمل وزارة الإسكان وما تتضمنه من مشروعات تنموية كبرى جارى العمل بها في الإطار الاستراتيجى القومى للدولة والهادف إلى مضاعفة المساحة المعمورة بها، مع التركيز بشكلٍ خاص على المشروعات المزمع الانتهاء منها خلال العام الجاري، بما فيها مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى جهود تطوير المناطق غير الآمنة، وكذلك مشروعات المياه والصرف الصحي.
 

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السيسي

محطة مصر

مصطفي مدبولي

ملابسات الحادث

التحقيقات




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