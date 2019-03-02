فى 16معلومة.. كيف يواجه برنامج "الأغذية العالمى" عمالة أطفال مدارس الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أطلق برنامج الأغذية العالمى والاتحاد الأوروبى، والذى بدأ عام 2014، أضخم مشروع فى عدد من المدارس بمحافظة الأقصر ومحافظات مصر، وذلك لمواجهة عمالة الأطفال، حيث جاء المشروع بعنوان "تعزيز الفرص التعليمية ومكافحة عمل الأطفال".

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" تفاصيل دعم البرنامج لطلبة المدارس ومواجهة العمالة لهم بمصر:-

1- البرنامج يشمل تنظيم أكثر من 120 مشروعا فى أكثر من 4،400 مدرسة مجتمعية فى 16 منطقة بمصر.

2- الهدف الرئيسى للمشروع هو مكافحة عمالة الأطفال، وتحقيق تقدم كبير فى مستويات المعيشة لعدد من العائلات

3- الأهالى يثمنون جهود البرنامج لدعمه تعليم أطفالهم فى مدارس الفصول المدعومة من البرنامج

4- أظهر الطلاب قدرة على التفاعل مع التكنولوجيا الحديثة خاصة مع علامة التبويب التى تغذى البرنامج

5- البرنامج يوفر وجبات مدرسية مغذية للأطفال الذين يغطون 25٪ من احتياجاتهم الغذائية اليومية فى المدرسة

6- يتم التعامل مع مدارس المحافظات لتصبح منصات متكاملة لتقديم الخدمات للقرى المتواجدة داخلها

7- يتم تقديم تدريبات لأولياء الأمور على مساعدة أبنائهم فى ترك العمل والاهتمام بالتعليم لحماية مستقبلهم

8- يقدم البرنامج دعم المعلمين وتقديم تدريبات موسعة لتطوير قدراتهم

9- يتم الاجتماع مع أعضاء المجتمع الذين شاركوا فى جلسات التوعية ومراقبة تكنولوجيا المعلومات المبتكرة، والتواصل وجهاً لوجه من أجل التعليم وتنمية المجتمع

10- يتم بالبرنامج تنظيم عدة لقاءات فى المدارس مع الأطفال والمعلمين، ومقابلة الأمهات اللواتى يتم تقديم دعم لهن من أنشطة القروض الصغيرة وبرنامج سبل العيش لدعم تعليم أطفالهن

11- يقدم البرنامج مشروع بناء القدرة لأصحاب الحيازات الصغيرة ودعمهم باستخدام أنواع جديدة من طرق الزراعة، ودمج الحيازات وتقنيات توفير المياه

12- يساهم البرنامج فى تنويع الدخل للأسر لحماية أطفالهم عبر قروض الإنتاج الحيوانى العينى والإنذار المبكر للحد من المخاطر

13- يشرف على تنفيذ تلك المشروعات بالأقصر فى زيارات متكررة قيادات مكتب برنامج الأغذية العالمى بمصر

14- المشروع يدعم المدرسة المجتمعية الذكية بمركز الرياينة لتصبح منصة متكاملة لتقديم الخدمات للقرية

15- يتم التحدث إلى المدرسين الذين تلقوا تدريبات علي دعم الأطفال

16- البرنامج يدعم مدرسة الفتاتيح ذات فصل واحد بمركز الطود