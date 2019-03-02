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عرض أسلحة السطو على محل مشغولات ذهبية بحدائق الأهرام على المعمل الجنائى

السبت، 02 مارس 2019 01:00 ص
عرض أسلحة السطو على محل مشغولات ذهبية بحدائق الأهرام على المعمل الجنائى متهمين - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بعرض الذخيرة والأسلحة النارية المضبوطة بحوزة المتهمين بالسطو المسلح على محل مشغولات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام، وهى عبارة عن بندقيتين خرطوش وطبنجة وبندقية آلية على المعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، ومضاهاتها بفوارغ الطلقات التى تم جمعها من مسرح الجريمة، والطلقات النارية التى أصابت نجل صاحب المحل حال مقاومته للمتهمين؛ لاستكمال التحقيقات.

وتم الكشف عن الحادث بتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد تعرض محل مصوغات ذهبية لسطو مسلح بمنطقة حداق الأهرام، فانتقل على الفور العقيد محمد راسخ مفتش مباحث غرب الجيزة، ورجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة ابن صاحب المحل بطلقات نارية نتيجة إطلاق ملثمين الأعيرة النارية عليه خلال محاولته مقاومتهم ومنعهم من سرقة محتويات المحل.

وكشفت المعاينة بعد فحص كاميرات المراقبة أن المتهمين استولوا على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية وفروا هاربين بواسطة سيارة ملاكى بيضاء اللون كانت تنتظرهم بالقرب من المحل.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وكشفت التحريات أن 6 متهمين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من كشف هويتهم.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، ومعاونيه الرائدان فريد معاذ وإسلام السيد، والنقيبان مصطفى لاشين وحسام عبد المنصف من ضبط المتهمين، والأسلحة النارية والمشغولات الذهبية المسروقة، كما تم ضبط 3 أشخاص آخرين حرضوا وساعدوا فى ارتكاب الجريمة، بينهم ربة منزل، وبمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواءان محمد عبد التواب ومحمد الألفى بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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