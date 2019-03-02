ضبط 3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بمنزل بقها بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط 3 أشخاص بينهم مندوب مبيعات لاتهامهم بالتنقيب عن آثار داخل منزله بقها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد السعيد رئيس مباحث قسم قها يفيد تلقيه بلاغا بالواقعة، ونفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش مسكن المتحرى عنه "ح. ف. ح "48 سنة مندوب مبيعات لقيامه وآخرين بالتنقيب عن آثار داخل منزله بقها، حيث تم ضبطه وبرفقته كل من "ز. ح. م " 34 سنة عاطل و"ص. م . ع " 61 سنة بالمعاش.

وتبين من تحريات اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية، أن المنزل مقام من ثلاثة طوابق بالمسلحات مكون من حجرتين وصالة ووجود حفره بإحدى الحجرتين بمساحة 2 متر بعمق 15 متر وتم ضبط أدوات الحفر والتحفظ عليها ( حبل)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم التحفظ على المنزل وتعيين الحراسة اللازمه عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 263 إدارى قسم شرطة قها لسنة 2019 وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.