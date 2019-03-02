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صور.. وزير الأوقاف يشهد فعاليات الفائزون بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

السبت، 02 مارس 2019 11:13 ص
صور.. وزير الأوقاف يشهد فعاليات الفائزون بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم وزير الاوقاف ومحافظ بورسعيد مع الشباب المشاركين
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج
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شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف فعاليات مسابقة الدورة الثانية لمسابقة "بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى" بالمسجد العباسى والتى تحمل اسم المرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وذلك على مدار 5 أيام حتى الثلاثاء المقبل.

ويشارك فى منافسات هذه الدورة 55 من الشباب، ممن يمثلون 29 دولة عربية وأفريقية، ويتنافسون فى 3 أفرع حفظ القرآن الكريم بأحكامه والأصوات الحسنة والإنشاد والابتهال.

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويترأس لجنة التحكيم الدولية الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف، وأعضاءها يمثلون دول مصر والإمارات والسودان والمغرب.

واستمع وزير الأوقاف إلى أحد المتسابقين فى الابتهال الدينى وأشادوا بالمستوى المتميز للمسابقة والتى تشهد تطورًا كبيرًا بزيادة عدد الدول المشاركة.

وزير الأوقاف يشهد فعاليات الفائزون بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم (1)
وزير الأوقاف يشهد فعاليات الفائزون بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

 

وزير الأوقاف يشهد فعاليات الفائزون بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم (2)
وزير الأوقاف يشهد فعاليات الفائزون بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

 

وزير الأوقاف يشهد فعاليات الفائزون بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم (3)
وزير الأوقاف يشهد فعاليات الفائزون بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

 

وزير الأوقاف يشهد فعاليات الفائزون بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم (4)
وزير الأوقاف يشهد فعاليات الفائزون بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

 

وزير الأوقاف يشهد فعاليات الفائزون بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم (5)
وزير الأوقاف يشهد فعاليات الفائزون بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

 

وزير الأوقاف يشهد فعاليات الفائزون بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم (7)
وزير الأوقاف يشهد فعاليات الفائزون بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

 

وزير الأوقاف يشهد فعاليات الفائزون بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم (8)
وزير الأوقاف يشهد فعاليات الفائزون بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

 

 

 


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