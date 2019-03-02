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صور.. مذبحة للأشجار المعمرة بدسوق ولجنة للمعاينة لمحاسبة المسئولين

السبت، 02 مارس 2019 06:31 م
صور.. مذبحة للأشجار المعمرة بدسوق ولجنة للمعاينة لمحاسبة المسئولين أحد الأشجار المقطوعة
كفرالشيخ- محمد سليمان
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شهدت منطقة مستشفى الكلى بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، قطع شجرتين كافورى من النوع النادر ومعمرتين بالشارع العمومى المقابل لمحطة الصرف الصحي بالمنطقه، إذ قام بذلك مجموعة من العمال بمساعدة أحد مقاولى الفحم.

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قال محسن محمد من أهالى المنطقة، لـ"اليوم السابع"، إن المقاول اتفق مع بعض المسئولين بشركة مياه الشرب لتقطيع جميع الأشجار بالمنطقة لتحويها لفحم، رغم أهمية تلك الأشجار للمنطقة ومخالفة ذلك لقانون البيئة، مشيرًا إلى أنه استغاث بالسيد شنقار، نائب رئيس مدينة دسوق، الذى أرسل بدوره لجنة للموقع وتبين أن أحد المسئولين بشركة المياه اتفق مع هذا المقاول على تقطيع تلك الأشجار بحجة إعاقتها للمحطة رغم أنها فى الشارع العمومي ولا علاقة لها بمحطة الصرف الصحى.

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وقرر الدكتور اسماعيل طه،محافظ كفر الشيخ، ارسال لجنة من المحافظة للمعاينة على الطبيعة ومحاسبة المتسبب في تلك الجريمة.

 

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