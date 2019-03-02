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صور.. قاعتان بتعليم كفر الشيخ لإجراء اختبار تحريرى لمرشحى للوظائف المؤقتة

السبت، 02 مارس 2019 07:23 م
صور.. قاعتان بتعليم كفر الشيخ لإجراء اختبار تحريرى لمرشحى للوظائف المؤقتة خلال التفقد
كفر الشيخ _ محمد سليمان
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تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قاعتين بمركز التطوير التكنولوجى التابع لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تم تجهيزهما ليؤدى المرشحون لشغل الوظائف المؤقتة بتعليم كفر الشيخ، الاختبارات التحريرية التى تجريها الوزارة،خلال الأيام المقبلة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامه، المدير العام للتعليم العام، ووائل الحداد، مدير المركز التكنولوجى، ووليد العطار مدير مركز الاختبارات وهانى حمدان منسق تدريبات التعليم الثانوى.

 

وأكدت كشك، على تم تجهيز قاعتين ليؤدى المرشحون لشغل الوظائف المؤقتة الاختبارات الشفوية بنظام اون لاين، وبكل قاعة 10 أجهزة إضافة ل 10 أجهزة أخرى احتياطية.

 

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه سيتم تنفيذ دخول المرشحين للقاعة، وفق النظام الذى وجه به الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد التأكد من شخصياتهم من خلال بطاقة الرقم القومي.

 
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