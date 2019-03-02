صور.. أم ترمى طفلها على الأرض بطريقة مروعة فى أسيوط

أسيوط - محمود عجمى

تجرَّدت أم من مشاعر الأمومة والإنسانية، وقامت برمى طفلها على الأرض بطريقة مروعة، وذلك بسبب خلافات عائلية بمنطقة الأربعين بحى غرب مدينة أسيوط.

وأظهر مقطع الفيديو الذى تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تم تصويره بواسطة إحدى كاميرات المراقبة بأحد المحال التجارية بالمنطقة، امرأة تحمل طفلها الصغير وتسير فى أحد شوارع منطقة الأربعين، وفجأة تقف وتقوم برفع طفلها عاليا ثم رميه على الأرض، مما أثار غضب واستياء اهل المنطقة وهرعن على الطفل.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ من أهالى منطقة الأربعين، بقيام سيدة برمى طفلها على الأرض بطريقة مروعة.

وأفادت تحريات مباحث قسم أول أسيوط، والتى قام بها الرائد على جلال معاون مباحث قسم أول والنقيب عبد الفتاح إسماعيل وتحت إشراف المقدم محمد عطية رئيس المباحث، حيث إن الخلافات العائلية كانت السبب فى نشوب مشاجرة بين الأم وأهليتها حيث أنها مطلقة وبعد خروجها من المنزل ظل الطفل يبكى وغاب وعيها لحظة فقامت برمى طفلها على الأرض.

وقال مصدر أمنى، إنه تم التعرف على السيدة وجار التحقيق معها وأخذ تعهد عليها بعدم التعرض للطفل بأذى، وجار تحرير محضر بالواقعة.