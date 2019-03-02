سقوط عامل وراء مقتل صديقه بسبب خلافات مالية فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد

كشف رجال المباحث بقسم شرطة المرج لغز العثور على جثة، وتم القبض على المتهم بقتل صديق شقيقه بسبب خلافات مالية بينهم وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا بالعثور على شخص متوفى بعقار بدائرة القسم، بمناقشة المُبلغ "وائل .س"، 37 سنة، مُقيم بالعقار محل البلاغ قرر بأنه حال عودته للشقة سكنه محل البلاغ اشتم رائحة كريهة من غرفة نومه، وتبين له وجود جوال مربوط به آثار دماء وتنبعث منه تلك الرائحة ، بفتح الجوال وجد بداخله جثة لشخص مجهول.

على الفور تشكل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت تحرياته إلى تحديد شخصية المجنى عليه "ياسين.ج"، 26 سنة، "عامل" بمصنع كائن مقره بدائرة المركز ، والسابق الإبلاغ بغيابه بقسم ثان السلام.

كما توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المُبلغ "عاطف .س"، 40 سنة، "عامل" - مُقيم دائرة قسم ثان السلام وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وقرر بإرتباطه بعلاقة صداقة بالمجنى عليه وقرر بوجود خلافات مالية بينهما ، وقام على إثر ذلك بإستدراج المجنى عليه للشقة محل البلاغ بزعم مشاهدة مباراة كرة قدم ، وعقب وصوله باغته بالتعدى عليه فأودى بحياته وإستولى منه على هاتفين محمول وبإرشاده تم ضبط الهاتفين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.