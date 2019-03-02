سفر وعودة 1366 مصريا وليبيا و151 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1366 مصريا وليبيا و151 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1165 إلى الجانب الليبي، بينهم 32مصريا و1133 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 201 بينهم 180 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و21 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 151 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.