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السبت، 02 مارس 2019 01:08 ص
خالد صلاح
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"رجال الأعمال" تبحث مشاكل المقاولات مع أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان

السبت، 02 مارس 2019 01:00 ص
"رجال الأعمال" تبحث مشاكل المقاولات مع أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد
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تعقد اللجان التخصصية لجمعية رجال الأعمال المصريين، عدداً من الاجتماعات خلال شهر مارس الجارى من بينها اجتماع لجنة البنوك والبورصات برئاسة حسن حسين مع أحمد عيسى الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية للبنك التجارى الدولى.

ويناقش الاجتماع، التطورات التكنولوجية الهائلة فى البنوك، وكيف يتعامل معها رجال الأعمال.

كما تعقد لجنة التشييد برئاسة المهندس فتح الله فوزى اجتماعاً لبحث سبل النهوض بقطاع المقاولات، وتم توجيه الدعوة إلى رئيس ونواب لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ممثلين عن القطاع المصرفى، ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس نقابة المهندسين، كبرى شركات المقاولات فى مصر.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة سبل النهوض بقطاع المقاولات المصرى والوقوف على التحديات التى تواجهه، مع تحديد مدى قدرته على مواكبة التطور المتنامى فى حجم الإعمار فى مصر.

ويتناول أيضا التمويل البنكى لقطاع المقاولات وخطابات الضمان، الآثار السلبية لعدم وجود سيولة كافية لدى شركات المقاولات لسداد مديونياتهم، التأخر فى سداد المستحقات للمقاولين من قبل جهات الإسناد، فروق الأسعار التى تهدد معدلات إنجاز المشروعات، دور المحاكم فى فض المنازعات الخاصة بالقطاع.


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