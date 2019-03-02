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رئيس جامعة بنى سويف يجرى جراحة إزالة مياه لعجوز ضمن مبادرة نور العيون

السبت، 02 مارس 2019 11:06 م
رئيس جامعة بنى سويف يجرى جراحة إزالة مياه لعجوز ضمن مبادرة نور العيون رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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أجرى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف أول عملية جراحية لإزالة "المياه البيضاء" لسيدة عجوز بمستشفى الرمد وذلك بعد الكشف على الحالات المرضية للدفعة الأولى التى سيتم إجراء عمليات لها ضمن تدشين مبادرة "نور العيون"، لإجراء عمليات المياه البيضاء وزرع العدسات، بالمستشفى، برعاية المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتورة هدى رجب، مديرة المستشفى.

وأشار منصور حسن فى بيان له اليوم إلى أن المشروع يأتى تزامناً مع المبادرة الرئاسية "نور حياة" وتوجهات الدولة، كما يمثل المفهوم الحقيقى للمشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية الشاملة، والنهوض بمستوى الخدمات الصحية، كما يعمل على إنهاء قوائم الإنتظار بالعمليات الجراحية.

وأعرب الدكتور منصور حسن عن استعداد الجامعة للمساهمة فى إجراء مسح شامل لقرى المحافظة وعمل قوافل طبية لإجراء عمليات للفقراء الأكثر إحتياجا لاجراء مثل هذه العمليات، بواسطة أساتذة وأطباء العيون بالمستشفى الجامعى بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى الرمد، والمشاركة فى الانتهاء من 2000 عملية خلال شهرين فقط.

 

 

 


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