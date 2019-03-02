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دراسة: تناول البرجر والبطاطس المقلية بكثرة يعرضك لتصلب الشرايين

السبت، 02 مارس 2019 04:45 م
دراسة: تناول البرجر والبطاطس المقلية بكثرة يعرضك لتصلب الشرايين تناول الوجبات السريعة يؤدى للاصابة بامراض القلب
كتبت أمل علام
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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها، أن الوجبات السريعة، مثل البرجر، والبطاطس المشبعة بالدهون تؤدى لحدوث مشاكل فى القلب، بعدما حلل فريق من جامعة إلينوي مدى الحاجة إلى التعرض للطعام غير الصحى، وتأثيره على خلايا الجسم، حيث يسبب إلى حدوث الإصابة بالسمنة السريعة، مقارنة بالذين لم يتناولوا البروتينات الدهنية، وخلصت الدراسة، إلى أن الإنزلاق خارج نظامك الغذائي، إلى الوجبات السريعة له تأثير شبه فورى على الأوعية الدموية.

 

وأضافت الصحيفة أن تناول البرجر، والبيتزا خلال فترة قصيرة، يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين من خلال تغيير هيكلها بسرعة، وهى تعتبر السبب الرئيسي للنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، مؤكدة أن المنتجات المصنعة أكثر ضررا على الصحة مما كان يعتقد.

أجريت التجارب على الفئران فى المختبر، وأثبتت أنها تؤدى إلى زيادة الكوليسترول الضار فى الدم .

وأشارت النتائج إلى أن تناول الأطعمة الدهنية، يمكن أن يؤدى الى حدوث تغييرات فى جدار شرايين القلب، وتسبب تصلب الشرايين، حيث تصبح أكثر سمكا، وصلابة، والتى يمكن أن تؤدى إلى أمراض القلب، والسكتة الدماغية.

تلقي الدراسة التي تم عرضها في اجتماع الجمعية البيوفيزيائية، الضوء على الكوليسترول الذى يسبب هذه المشكلة، حيث إن الجزيئات الدهنية تسير فى مجرى الدم وتزيد من كمية الكولسترول الضار، والذى يعتبر عامل رئيسي لتصلب الشرايين.

وقالت الصحيفة أن زيادة الكولسترول فى الدم يساهم في تراكم الدهون مما يؤدى إلى حدوث التجلط، ويعيق إمداد الدم إلى القلب والدماغ.

وأفادت دراسة جديدة أن تناول الكثير من البرجر، والبيتزا، والبسكويت، والكعك، يمكن أن يؤدى إلى الوفاة المبكرة.

وفي الشهر الماضي، وجدت دراسة أجريت على قرابة 45 ألف شخص فى منتصف العمر، أن الوفيات الناجمة عن أمراض القلب، والسرطان، وأمراض أخرى ،كانت مرتبطة باستهلاك البرجر والبيتزا والبسكويت والكعك.

وقال الفريق الفرنسي إن الإفراط في تناول الأطعمة المعالجة "المصنعة "، يمكن أن يؤدى إلى الوفاة المبكرة، وهذا يشمل البطاطس المقلية، والخبز الأبيض، والوجبات الجاهزة، والسكريات، والمشروبات الغازية، والمنتجات المصنعة.


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