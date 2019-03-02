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حبس عاطل 10 سنوات هدد ربة منزل بنشر صورها على "فيس بوك"

السبت، 02 مارس 2019 03:04 م
حبس عاطل 10 سنوات هدد ربة منزل بنشر صورها على "فيس بوك" حبس - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك رئيس المحكمة بالسجن 10 سنوات للمدعو" م . س . ى" عاطل هدد ربة منزل بنشر صورها الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعى، وصدر القرار بعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفى وعبد العاطى مسعود شعلة وأمين سر الجلسة محمد عثمان.

 

وتعود  القضية المقيدة برقم 110 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الرمل أول عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ببلاغ من المجنى عليها بتهديد من المتهم بنشر صورها مقابل مبلغ مالى.

 

توصلت  تحريات ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن  المتهم "م . س . ي" عاطل هدد المجني عليها "س . م . أ"، ربة منزل بنشر صور شخصية للمجنى عليها وطلب مبلغ خمسة عشر ألف جنيه، ونشرها عبر التواصل الاجتماعى وقام بالاتصال بزوجها المدعو " إ . ع . أ " وهدده فى بدفع المبلغ المتفق عليه أو نشر الصور، وتم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكمها على المتهم.

 

 

 


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