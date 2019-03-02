حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمدينة السادات فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عصام جودة رئيس نيابة مركز السادات، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، حبس 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن عن طريق كسر الأبواب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود معلومات مفادها قيام كل من "م.ا" 23 سنة عاطل، و"م.ع" 17 سنه عاطل، و"ا.ص" 17 سنة عاطل، و"م.خ" 22 سنة عاطل، وكونوا فيما بينهم تشكيل عصابى لسرقة المساكن عن طريق كسر الأبواب.

على الفور قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العقيد عبد الرحمن محمد مدير فرع البحث الجنائى بالسادات، الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات، وتم ضبط المتهمين وبحوزة الأول سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة، وبحوزة الثانى فرد خرطوش وطلقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 جرائم سرقة، وأرشدوا عن المسروقات، وتم ضبطها وتعرف أصحابها عليها، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.