جمارك مطار مرسى علم تضبط طائرة تنصت وكمية من الأدوية المهربة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت جمارك مطار مرسى علم الدولى برئاسة محمد إسماعيل عبيد مدير الجمرك من ضبط طائرة تنصت وتجسس، وكمية من الأدوية البشرية المهربة، بالمخالفة لأحكام قانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً ولاسلكياً تداولها والاتجار فيها.

كان اشتبه محمد رشدى مأمور الجمرك، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة ترافيل سيرفيس القادمة من براغ فى الراكبتين Aila وArisa روسيتين الجنسية لملاحظته تباطؤهما وتبديل حقائبهما.

وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتبين وجود أجسام مثماثلة، وبالعرض على محمد عبيد مدير الجمرك تشكيل لجنة مشكلة من عبد الفتاح عبد الكريم مدير إدارة وعبد الجواد شيخون رئيس قسم التفتيش وإيهاب مهدى وهانى عنتر ومحمد رشدى ووائل منصور وكرم حافظ مأمورى الجمارك.

وبتفتيش حقائبهما تبين وجود كمية من الأدوية البشرية لعلاج فيروس C والمعدة والمكملات الغذائية المتنوعة وكمية من المستلزمات الطبية وكمية من مستحضرات وأدوات التجميل للأظافر والعين وإبر الوشم وأجهزة لحقن الوجه وإزالة الشعر موزعة داخل حقائبهما بين طيات الملابس، وبلغت قيمة التعويضات 141 ألفا و176 جنيها.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة ترافيل سيرفس القادمة من وارسو اشتبه محمد رشدى مأمور الجمرك فى الراكب F. Hهولندى الجنسية وبتمرير حقيبته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY أظهر صورة لجهاز إلكترونى غير معروف.

وبفتح الحقيبة تبين وجود طائرة لاسلكية مزودة بكاميرا تصوير وريموت كنترول ماركة Gopro kArmوقرر مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ورمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية ومجدى عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.