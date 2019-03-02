تعرف على أشهر 10 حرائق ضخمة تصدى لها رجال الإطفاء بالقاهرة و الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

تصدى رجال الحماية المدنية للعديد من الحرائق الضخمة خلال الفترة الماضية ، والتى استمرت لعدة أيام لعل أبرزها حريق موقع بترول سيناء و قرية الراشدة و الرويعى و العتبة و تصدى لها رجال الحماية المدنية بكل بسالة و أنقذوا العديد من الأرواح و الممتلكات و من تلك الحرائق أبرزها :

حريق محطة سكك حديد مصر

نشب حريق داخل قطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس نتيجة لاصطدام جرار رقم 2310 برصيف رقم 6 بالمصد الخراساني في نهاية خط السير داخل المحطة، فوقع الحادث الذي نتج عنه إندلاع النيران ووجه اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بناء على توجيهات اللواء محمد منصور عدد كبير من سيارات الاطفاء و رجال الحماية المدنية و الانقاذ للمساعدة فى عمليات الاطفاء .

و نتج عن الحريق ووفاة 24 شخصًا من تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى إحتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها فيما أصيب العشرات و قام رجال الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق بالكامل بعدما تفحم الجرار و بعض الاكشاك على رصيف المحطة و ساهم رجال الحماية فى نقل المصابين و انقاذ أرواح أخرى داخل المحطة و تمت عمليات إخلاء المسافرين بالمحطة لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء و التبريد .

إخماد حريق الراشدة فى الوادى الجديد بواسطة الحماية المدنية و الطائرات

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد مدعومة بطائرات هليكوبتر من الجيش من السيطرة على الحريق الهائل الذى استمر 13 ساعة متواصلة، والتهم مئات الأفدنة وعشرات الآلاف من النخيل وعدد من المنازل، ما أدى لإصابة 33 حالة باختناق تم إسعافهم، ولم يسفر الحريق عن أى وفيات.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريق فى منطقة الوادى الجديد وانتقلت وحدات الدفاع المدنى إلى موقع الحريق والتعامل المباشر مع الحريق لحين السيطرة عليه

السيطرة على حريق بمستشفى الحسين الجامعي فى منطقة الأزهر

شب الحريق بالطابق الرابع بمستشفى الحسين الجامعي، وامتد إلى 3 طوابق أخرى، والتهمت النيران مدرج قسم العيون بسبب ماس كهربي، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص باختناق وتم توجيه جميع سيارات الإسعاف التابعة لمستشفيات الأزهر ومشيخة الأزهر إلى مستشفى الحسين لنقل المرضى إلى المستشفيات البديلة، و قام رجال الحماية المدنية بإخلاء المكان بالكامل و المرضى من العنابر و تمت عملية السيطرة على الحريق بالكامل..

حريق المتحف الكبير بمنطقة الهرم

نجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق الذي اندلع في المتحف الكبير ، بعدما انتقلت 15 سيارة اطفاء و تم محاصرة النيران بالكامل و منع امتدادها لباقى أجزاء المتحف و فرضت القوات كردونا امنيا بمحيط الحريق و تمت عمليات الإخماد.

و أنقذ رجال الإطفاء ، في إنقاذ المتحف من الكارثة التي كادت أن تنال منه، لولا جهود جال الحماية المدنية التي واجهت الحريق فور اندلاعه، نتيجة تطاير الشرار الناتج عن استخدام جهاز اللحام والصاروخ الكهربائي، أثناء سقوطه على طبقة العزل "لافوم" طبقا للتحقيقات التي أمرالنائب العام بها لمعرفة تفاصيل إندلاع الحريق.

وكشفت نتائج المعاينة أن الحريق نشب في الخلفية الغربية للمبنى، الذي يغطي الواجهة الخرسانية والأعمدة المستخدمة في الصعود على السقالات و انتقلت لها النيران بسرعات عالية و التهمت معظم و قام رجال الحماية المدنية بالسيطرة عليه بالكامل.

إخماد حريق موقع بترول بسيناء فى زمن قياسى

نجح رجال الحماية المدنية، برئاسة اللواء علاء عبد الظاهر مساعد للحماية المدنية، خلال 3 أيام ماضية في إخماد حريق موقع حفر البئر التنموى "عسل 35" الذى يقع فى منطقة صحراوية على مسافة 35 كيلو متر جنوب مدينة رأس سدر، وتمكنوا من السيطرة على النيران التى نشبت بالمكان بعد جهود كبيرة بذلها رجال الإطفاء.

وأنقذ رجال الحماية المدنية، برئاسة اللواء علاء عبد الظاهر بئر "عسل 35" من انتشار النيران بداخله، وتمكنوا من عمليات الإخماد التى استمرت على مدار الـ 72 ساعة الماضية، على الرغم من تأكيد خبراء أجانب على أن الحريق سوف يستمر لمدة أسبوع كامل، إلا أن رجال الحماية المدنية نجحوا فى الانتهاء من عمليات إخماد الحريق فى وقت قصير مقارنة بالمدة المحددة من قبل الخبراء الاجانب، مما يعد إعجاز لرجال الإطفاء وأنقذوا الحقل من الدمار، كما تم استخراج العديد من المعدات والمحتويات الهامة بداخل الحقل وتمت عملية محاصر الحريق بالكامل والسيطرة عليه.

وشارك فى حريق بئر "عسل 35" فى سيناء 22 سيارة إطفاء و 10 خزانات مياه ضخمة، وسلالم هيدرولكية ومعدات حديثة فى عملية الإطفاء وأعداد كبيرة من رجال الإطفاء المتخصصين فى السيطرة على تلك النوعية من الحرائق، وتم منع خطر امتداد النيران لباقى أجزاء الموقع والحد من خطر وصول الحريق للمعدات المتواجدة بداخل الحقل واخترقوا المكان وسط الأدخنة الكثيفة والنيران المشتعلة وأخمدوا النيران بالكامل.

السيطرة على حريق بطوابق سنترال العتبة بسبب ماس كهربى

نشب حريق بالدور السابع بسنترال الأوبرا بميدان العتبة نتيجة ماس كهربي، ثم امتدت النيران للمكاتب الإدارية المتواجدة بالطوابق 5 و6 و8 ونتج عنها احتراق المكاتب الإدارية، ونتج عن الحريق إصابة فرد أمن بالشركة المصرية للاتصالات، باختناق نتيجة الحريق وتم نقله لمستشفى الهلال لتلقي العلاج، لم تحدث ثمة إصابات أخرى نتيجة الحريق.

حريق العتبة "الرويعي"

يعتبر من أضخم الحرائق التى تصدى لها رجال الحماية المدنية بالقاهرة، وانقذ منطقة العتبة بالكامل من الهلاك بعدما تم منع امتداد النيران للمحلات و المولات و مصانع و مخازن الأحذية و استمر الحريق لمدة 3 أيام متوالية يقوم رجال الحماية المدنية بالذود عن الارواح و الممتلكات وسيطرت على امتداد ألسنة النيران قبل وصولها إلى عقارات مجاورة لحريق أحد الفنادق بمنطقة الرويعي بالعتبة، حيث دفع رجال الحماية المدنية بـ35 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق و التهمت النيران 250 محل و مخزن و عقارات مجاورة وخلال الحريق استعان رجال الحماية المدنية بسلالم هيدروليكية لمحاصرة النيران من كافة الاتجاهات لمنع وصولها لعقارات أخرى.

حريق قاعة المؤتمرات

اندلع حريق بقاعة المؤتمرات الدولية، وأسفر الحريق عن سقوط جزء كبير من السقف الخاص بقاعة خفرع الرئيسية، ، وتوجه رجال الحماية المدنية إلى الحريق لإخماده قبل أن يمتد إلى باقي القاعات، و انتقلت 40 سيارة أطفاء الى مكان الحريق و تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل الانتقال الى باقى القاعات الأخرى و تمكنوا من السيطرة عليه بالكامل وتم انقاذ العديد من المكاتب و القاعات داخل المكان.

حريق منطقة الفجالة

شب بمخزن أوراق وأدوات مكتبية بالطابق الثالث بأحد العقارات السكنية، وتم إنزال جميع سكان العقار وارتفعت الأدخنة جراء الحريق، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية فى القاهرة بـ 22 سيارة إطفاء لمحاصرة النيران، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، وتم فرض كردون أمنى و تم منع خطر الامتداد لباقى المجاورات.

حريق مسرح الليسيه فى وسط البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق هائل نشب بمسرح الليسيه فى شارع ريحان بمنطقة وسط البلد، وتمكنت من محاصرة النيران المشتعلة بالمكان، وتمت عملية الإخماد دون وقوع أى إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق فى مسارح الليسيه بوسط البلد، وتم الدفع بـ 22 سيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتبين من خلال الفحص، أن النيران التهمت كميات كبيرة من الكراسى الجلدية والأخشاب وجميع أجزاء المسرح وكافتيريا خاصة به ومواد أخرى ساهمت فى تزايد النيران بالمكان، وسوف يحدد المعمل الجنائى الخسائر التى نجمت عن الحريق وأسبابه.