ترامب يحتضن العلم الأمريكى.. ويؤكد: المعارضة تحاول إخراجى من البيت الابيض

كتب هيثم سلامة

احتضن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم، العلم الأمريكى خلال مشاركته فى مؤتمر التحرك السياسى المحافظ، وهو أكبر تجمع سنوى للناشطين المحافظين فى أمريكا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إن كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل اقتصادى مشرق إذا توصل البلدان لاتفاق ولكن لن يكون لها أى مستقبل اقتصادى مع امتلاكها أسلحة نووية.





وأضاف ترامب: "للأسف أنت تضع الناس الخطأ فى عدد من المواقع وهم يتركون أشخاصا لفترة طويلة فى أماكن ينبغى ألا يكونوا بها والمدهش أنهم يحاولون إزاحتك بكلام هراء".

ويذكر أنه يتأهب المحقق الخاص روبرت مولر لتقديم تقرير لوزير العدل الأمريكي وليام بار يتضمن تفاصيل ما خلُص إليه في التحقيق المتعلق بدور روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وأي صلة له بحملة ترامب.