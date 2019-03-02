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برلماني يطالب بغلق المواقع والكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية

السبت، 02 مارس 2019 04:23 م
برلماني يطالب بغلق المواقع والكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية النائب أمين مسعود
كتبت : نورا فخرى
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طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتصدى بكل حسم وقوة لإعلام جماعة الإخوان الإرهابية وأن تكون البداية من خلال غلق جميع المواقع التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية واللجان الإلكترونية التابعة لها بشكل حفاظًا على الأمن القومى.

 

 وقال "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم السبت، إن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية ليس له أى تأثير على الشعب المصرى العظيم الذى أصبح على وعى وإدراك كاملين أن هذه الجماعة المارقة أصبحت العدو الأول لمصر وشعبها وأنه يجب تطبيق حد الحرابة والقصاص من هذه الجماعة التى ليس لها أى لغة سوى لغة سفك دماء الأبرياء.

 

وأضاف مسعود، أن محاربتها ومواجهتها أصبح فى مقدمة اهتمامات الشعب المصرى لأنها تهدف إلى هدم الدولة المصرية ووقف مسيرة البناء والارتقاء بالدولة فى الوقت الذى أصبحت فيه الدولة المصرية رائدة بين الدول الأفريقية والأوروبية بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يلف حوله الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والحزبية والشعبى.

 


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