video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 10:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بدء إجراءات تجهيز كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ

السبت، 02 مارس 2019 09:17 ص
بدء إجراءات تجهيز كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة بدأت فى التعاقد على تزويد كلية الذكاء الاصطناعى بمعامل متقدمة فى مجال تصميم وتصنيع وبرمجة الروبوتات وتحليل البيانات الكثيرة والأمن السيبرانى والتعلم العميق بالإضافة إلى معامل البرمجة ونظم المعلومات الذكية.

وأكد القمرى، فى بيان اليوم، أنه سيتم استخدام أنماط تدريس متطورة فى الكلية من خلال تزويد قاعات التدريس بأجهزة تفاعلية للتدريس وتأسيسها طبقا لأحدث المعايير العالمية، بالإضافة إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس متميزين من خلال الإعلان والنقل لكى يكونوا بمثابة عقل الكلية ومحرّكها الأساسى نحو التميزّ.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة تسعى إلى توفير كل المتطلبات والوسائل اللازمة لبناء قدرات الطلاب وتشجيعهم على التمكين الرقمى لتقليل الفجوة الرقمية والتوجه نحو العالمية والمنافسة من خلال توفير بيئة تعليمية مبتكرة وذات مرونة تساهم فى تعزيز إبداع الطالب وزيادة مشاركته وتحفيزه وإعداده لوظائف المستقبل وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى توفير فرص تدريب للمؤسسات المختلفة للتغلب على فجوة المهارات بين واقع سوق العمل الحالى واحتياجاته المستقبلية التى تتسع يوما بعد يوم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة كفر الشيخ تعلن عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة.. تعرف عليها

رئيس جامعة كفر الشيخ يسلم الدروع و الميداليات بحفل ختام أسبوع شباب الجامعات

جامعة كفر الشيخ

كلية الذكاء الاصطناعى

تصنيع الربوتات




لا تفوتك
دار الإفتاء تحذر من لعبة MOMO.. وتطالب الجهات المعنية بمنعها

دار الإفتاء تحذر من لعبة MOMO.. وتطالب الجهات المعنية بمنعها

"التعليم" تعلن اليوم الأعداد المستوفية للشروط بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

"التعليم" تعلن اليوم الأعداد المستوفية للشروط بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تريزيجيه: محمد صلاح فخر مصر.. وتلقيت 6 عروض فى الشتاء

تريزيجيه: محمد صلاح فخر مصر.. وتلقيت 6 عروض فى الشتاء

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

8 أهداف لمدونة السلوك الوظيفى للعاملين فى الدولة.. تعرف عليها

8 أهداف لمدونة السلوك الوظيفى للعاملين فى الدولة.. تعرف عليها

"التضامن" تبدأ الأحد صرف معاشات مارس من منافذ مكاتب التأمينات

"التضامن" تبدأ الأحد صرف معاشات مارس من منافذ مكاتب التأمينات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة