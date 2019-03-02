بدء إجراءات تجهيز كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ

كتب وائل ربيعى

أعلن الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة بدأت فى التعاقد على تزويد كلية الذكاء الاصطناعى بمعامل متقدمة فى مجال تصميم وتصنيع وبرمجة الروبوتات وتحليل البيانات الكثيرة والأمن السيبرانى والتعلم العميق بالإضافة إلى معامل البرمجة ونظم المعلومات الذكية.

وأكد القمرى، فى بيان اليوم، أنه سيتم استخدام أنماط تدريس متطورة فى الكلية من خلال تزويد قاعات التدريس بأجهزة تفاعلية للتدريس وتأسيسها طبقا لأحدث المعايير العالمية، بالإضافة إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس متميزين من خلال الإعلان والنقل لكى يكونوا بمثابة عقل الكلية ومحرّكها الأساسى نحو التميزّ.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة تسعى إلى توفير كل المتطلبات والوسائل اللازمة لبناء قدرات الطلاب وتشجيعهم على التمكين الرقمى لتقليل الفجوة الرقمية والتوجه نحو العالمية والمنافسة من خلال توفير بيئة تعليمية مبتكرة وذات مرونة تساهم فى تعزيز إبداع الطالب وزيادة مشاركته وتحفيزه وإعداده لوظائف المستقبل وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى توفير فرص تدريب للمؤسسات المختلفة للتغلب على فجوة المهارات بين واقع سوق العمل الحالى واحتياجاته المستقبلية التى تتسع يوما بعد يوم.