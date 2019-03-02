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النمسا: الانتهاء من تغيير أسماء مراكز اللاجئين إلى مراكز المغادرة

السبت، 02 مارس 2019 06:00 ص
النمسا: الانتهاء من تغيير أسماء مراكز اللاجئين إلى مراكز المغادرة هيربرت كيكل وزير الداخلية النمساوى
فيينا /أ ش أ/
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انتهت وزارة الداخلية النمساوية، الجمعة، من تغيير أسماء مراكز استقبال اللاجئين إلى مراكز المغادرة.

وقال وزير الداخلية النمساوى هيربرت كيكل - فى تصريح له - إن تغيير القانون ليس ضروريًا لإجراء التعديل على أسماء تلك المراكز خاصة المركز الرئيسى المعروف باسم "ترايس كيرخن"، مشيرًا إلى أن وجود طالبى اللجوء فى المركز ليلاً صار إلزاميا.

وأضاف الوزير أنه يتعين فحص هوية طالب اللجوء جيدًا وسرعة الانتهاء من إعداد تقرير تقييم المخاطر وتحديد التاريخ الجنائى لطالبى اللجوء.

وأكد الوزير أنه لن يتم أيضًا إعادة توطين طالبى اللجوء فى أى مكان فى الدولة خاصة القادمين من بلاد مستقرة وآمنة.

وكانت وزارة الداخلية النمساوية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم بدء تطبيق إجراءات متشددة جديدة تجعل طلب اللجوء المقبول مهمة أقرب إلى المستحيلة.

 


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