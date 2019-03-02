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السبت، 02 مارس 2019 10:34 ص
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النفط يهبط 2% بفعل مخاوف نمو الطلب العالمى وبيانات نشاط المصانع فى أمريكا

السبت، 02 مارس 2019 10:04 ص
النفط يهبط 2% بفعل مخاوف نمو الطلب العالمى وبيانات نشاط المصانع فى أمريكا النفط
رويترز
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أغلقت أسعار النفط منخفضة حوالي 2% أمس الجمعة، منهية الأسبوع على خسارة بحوالي 3% متأثرة بمخاوف بشأن نمو الطلب العالمي، بعد بيانات ضعيفة لنشاط المصانع في أمريكا، ألقت بظلالها على تخفيضات في الإمدادات تقودها منظمة أوبك وعقوبات أمريكية على فنزويلا وإيران.
 

وبعد أن صعدت في التعاملات المبكرة إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر، تحولت عقود الخام الأمريكي إلى هبوط حاد بفعل المخاوف بشأن الطلب.

 

وهبط مؤشر معهد إدارة التوريدات لنشاط قطاع الصناعات التحويلية في أمريكا في فبراير إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2016، وجاء دون التوقعات.

 

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة 1.42 دولار، أو 2.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 55.80 دولار للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر عند 57.88 دولار.

 

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.24 دولار، أو 1.9%، لتسجل عند التسوية 65.07 دولار للبرميل بعد أن كانت وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 67.14 دولار.

وعلى الرغم من تسجيلهما أعلى مستوياتهما منذ منتصف نوفمبر، تنهي عقود برنت الأسبوع على خسارة قدرها 3.3% في حين هبطت عقود الخام الأمريكي 2.7 %.

 

 

 
 
 
 

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