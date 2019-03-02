المعاينة الأولية: سيدة السلام "المذبوحة" مريضة نفسيا وتعيش بمفردها

كتب أحمد حسنى

أوضحت معاينة قوات الأمن الأولية، لجثة سيدة مقتولة طعنا بالسكين عثر عليها داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام، أن السيدة مريضة نفسيا وتعيش بمفردها.

وأضافت المعاينة، أن السيدة عثر عليها أمام أحد العقارات بمدينة النهضة وبها عدة طعنات، وتم إبلاغ النيابة لمعاينة الواقعة.

وتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقة بدائرة القسم، وبالأنتقال والفحص عثر على جثة سيدة تدعى "كريمة"، مقتولة بعدة طعنات، كما قام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيد لتفريغها وسؤال شهود العيان وجارى اتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال الواقعة.