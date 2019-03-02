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المركز الطبى العالمى يستضيف خبراء فى جراحة العظام والأشعة التداخلية

السبت، 02 مارس 2019 11:24 ص
المركز الطبى العالمى يستضيف خبراء فى جراحة العظام والأشعة التداخلية المركز الطبى العالمى
كتب زكى القاضى
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يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الإنجليزى الأستاذ الدكتور عادل توكل ذاده، خبير جراحة العظام لإجراء جراحات مناظير الكتف والمرفق وجراحات الطرف العلوى، فى الفترة من 23 - 27 مارس.
 
كما يستضيف الخبير الفرنسى الأستاذ الدكتور رينيه شابوه خبير الأشعة التداخلية وخبير حالات نزيف المخ نتيجة تمدد الشرايين والعيوب الخلقية بين الشرايين والأوردة والعيوب الخلقية لشرايين وأوردة العمود الفقرى ، يوم 23 مارس .
 
وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة .
 
 

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