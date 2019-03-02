المركز الطبى العالمى يستضيف خبراء فى جراحة العظام والأشعة التداخلية

كتب زكى القاضى

يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الإنجليزى الأستاذ الدكتور عادل توكل ذاده، خبير جراحة العظام لإجراء جراحات مناظير الكتف والمرفق وجراحات الطرف العلوى، فى الفترة من 23 - 27 مارس.

كما يستضيف الخبير الفرنسى الأستاذ الدكتور رينيه شابوه خبير الأشعة التداخلية وخبير حالات نزيف المخ نتيجة تمدد الشرايين والعيوب الخلقية بين الشرايين والأوردة والعيوب الخلقية لشرايين وأوردة العمود الفقرى ، يوم 23 مارس .

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة .